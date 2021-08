மாவட்ட செய்திகள்

மொபட்டில் இருந்து தவறி விழுந்த நிலையில் விபத்து: கார் சக்கரத்தில் சிக்கி போலீஸ்காரர் பலி + "||" + Accident with falling from moped: Policeman killed after getting stuck in car wheel

மொபட்டில் இருந்து தவறி விழுந்த நிலையில் விபத்து: கார் சக்கரத்தில் சிக்கி போலீஸ்காரர் பலி