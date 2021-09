மாவட்ட செய்திகள்

காஞ்சீபுரம் அருகே தொழுநோயால் உடல் ஊனமுற்றோருக்கு நலத்திட்ட உதவிகள் + "||" + Welfare assistance for the physically challenged due to leprosy near Kanchipuram

காஞ்சீபுரம் அருகே தொழுநோயால் உடல் ஊனமுற்றோருக்கு நலத்திட்ட உதவிகள்