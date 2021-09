மாவட்ட செய்திகள்

கால்நடைகளை மேய்ச்சலுக்கு அழைத்து செல்ல முடியாததால் வாழ்வாதாரம் பாதிப்பு + "||" + Livelihood damage due to inability to take livestock to pasture

கால்நடைகளை மேய்ச்சலுக்கு அழைத்து செல்ல முடியாததால் வாழ்வாதாரம் பாதிப்பு