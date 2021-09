மாவட்ட செய்திகள்

நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் இரட்டை மலை சீனிவாசன் நினைவு தினம் + "||" + We are the Grandfather of social justice activist Irattaimalai Srinivasan Memorial Day on behalf of the Naam Tamilar Katchi

நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் இரட்டை மலை சீனிவாசன் நினைவு தினம்