மாவட்ட செய்திகள்

வடகிழக்கு பருவமழையை எதிர்கொள்ள அனைத்து துறையினரும் ஒன்றிணைந்து செயல்பட வேண்டும் + "||" + All sectors need to work together to tackle the northeast monsoon

வடகிழக்கு பருவமழையை எதிர்கொள்ள அனைத்து துறையினரும் ஒன்றிணைந்து செயல்பட வேண்டும்