மாவட்ட செய்திகள்

காலாவதியான உரிமத்தை புதுப்பிக்காத உணவகங்கள் மீது நடவடிக்கை + "||" + Action against restaurants that do not renew expired license

காலாவதியான உரிமத்தை புதுப்பிக்காத உணவகங்கள் மீது நடவடிக்கை