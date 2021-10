மாவட்ட செய்திகள்

2-ம் கட்ட ஊரக உள்ளாட்சி தேர்தல் குன்றத்தூர் ஒன்றியத்தில் போலீசார் கொடி அணிவகுப்பு + "||" + Police flag parade in the 2nd phase of local government elections in Kunrathur Union

2-ம் கட்ட ஊரக உள்ளாட்சி தேர்தல் குன்றத்தூர் ஒன்றியத்தில் போலீசார் கொடி அணிவகுப்பு