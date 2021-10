மாவட்ட செய்திகள்

மிலாது நபியை முன்னிட்டு 19-ந் தேதி டாஸ்மாக் மதுபான கடைகள் மூடல் + "||" + Tasmag liquor stores close on the 19th in honor of Prophet Milad

