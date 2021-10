மாவட்ட செய்திகள்

செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் அக்டோபர் மாதத்திற்குள் 70 சதவீத பேருக்கு தடுப்பூசி போட திட்டம்: மாவட்ட கலெக்டர் ராகுல்நாத் + "||" + Chengalpattu district to vaccinate 70 per cent by October: District Collector Rahul Nath

செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் அக்டோபர் மாதத்திற்குள் 70 சதவீத பேருக்கு தடுப்பூசி போட திட்டம்: மாவட்ட கலெக்டர் ராகுல்நாத்