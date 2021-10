மாவட்ட செய்திகள்

வணிக வளாகங்களுக்கு செல்லும் பொதுமக்கள் கவனமாக இருக்க வேண்டும் ககன்தீப் சிங் பேடி வேண்டுகோள் + "||" + Kagandeep Singh Bedi urges the public to be careful when going to shopping malls

வணிக வளாகங்களுக்கு செல்லும் பொதுமக்கள் கவனமாக இருக்க வேண்டும் ககன்தீப் சிங் பேடி வேண்டுகோள்