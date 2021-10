மாவட்ட செய்திகள்

வால்பாறையில் சாலையில் மரம் விழுந்து போக்குவரத்து பாதிப்பு + "||" + A tree fell on the road in Valparai and caused traffic damage

வால்பாறையில் சாலையில் மரம் விழுந்து போக்குவரத்து பாதிப்பு