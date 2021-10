மாவட்ட செய்திகள்

மேலூர், கொட்டாம்பட்டி பகுதியில் கனமழையால் கண்மாய்களில் உடைப்பு ஏற்பட்டது. மேலும் நெற்பயிர்கள் மழை நீரில் மூழ்கின. + "||" + Fracture of eyelids by heavy rain; The paddy fields were submerged in water

மேலூர், கொட்டாம்பட்டி பகுதியில் கனமழையால் கண்மாய்களில் உடைப்பு ஏற்பட்டது. மேலும் நெற்பயிர்கள் மழை நீரில் மூழ்கின.