மாவட்ட செய்திகள்

மாமல்லபுரம் விடுதிகளில் தங்கும் பயணிகளின் தகவல்களை ஆன்லைனில் பதிவேற்றம் செய்ய வேண்டும் : போலீஸ் சூப்பிரண்டு + "||" + Information on travelers staying in Mamallapuram hotels should be details uploaded online: Police Superintendent

மாமல்லபுரம் விடுதிகளில் தங்கும் பயணிகளின் தகவல்களை ஆன்லைனில் பதிவேற்றம் செய்ய வேண்டும் : போலீஸ் சூப்பிரண்டு