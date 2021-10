மாவட்ட செய்திகள்

வடகிழக்கு பருவமழையால் ஏற்படும் வெள்ளச்சேத விவரங்களை பொதுமக்கள் தெரிவிக்கலாம்: செங்கல்பட்டு மாவட்ட கலெக்டர் + "||" + The public can report flood damage caused by the northeast monsoon; Chengalpattu District Collector Information

வடகிழக்கு பருவமழையால் ஏற்படும் வெள்ளச்சேத விவரங்களை பொதுமக்கள் தெரிவிக்கலாம்: செங்கல்பட்டு மாவட்ட கலெக்டர்