மாவட்ட செய்திகள்

முத்தியால்பேட்டை ஊராட்சியில் கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்தி கொண்டவர்களுக்கு 25 கிலோஅரிசி + "||" + 25 kg for those who have been vaccinated against corona in Muthialpet panchayat

முத்தியால்பேட்டை ஊராட்சியில் கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்தி கொண்டவர்களுக்கு 25 கிலோஅரிசி