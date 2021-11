மாவட்ட செய்திகள்

கோவையில் மழைக்கு 2 வீடுகள் இடிந்து விழுந்து சேதமானது + "||" + 2 houses collapsed and damaged due to rain in Coimbatore

கோவையில் மழைக்கு 2 வீடுகள் இடிந்து விழுந்து சேதமானது