மாவட்ட செய்திகள்

கும்மிடிப்பூண்டி அருகே குடியிருப்பில் தேங்கிய மழைநீரை அகற்றக்கோரி கிராம மக்கள் மறியல் + "||" + Villagers protest to remove rainwater from an apartment near Gummidipoondi

கும்மிடிப்பூண்டி அருகே குடியிருப்பில் தேங்கிய மழைநீரை அகற்றக்கோரி கிராம மக்கள் மறியல்