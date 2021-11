மாவட்ட செய்திகள்

கடையம் அருகே வயலுக்கு தண்ணீர் பாய்ச்சுவதில் தகராறு:விவசாயி அடித்துக்கொலைநண்பர் உள்பட 2 பேர் கைது + "||" + Two persons including the brother of a farmer were arrested near Kadayam

கடையம் அருகே வயலுக்கு தண்ணீர் பாய்ச்சுவதில் தகராறு:விவசாயி அடித்துக்கொலைநண்பர் உள்பட 2 பேர் கைது