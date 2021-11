மாவட்ட செய்திகள்

காஞ்சீபுரம் மாவட்டத்தில் வீடுகளுக்குள் புகுந்த மழைநீரால் நெசவாளர்கள் அவதி; நிவாரணம் வழங்க கோரிக்கை + "||" + Weavers suffer from rainwater infiltration into houses in Kanchipuram district; Request to provide relief

