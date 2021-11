மாவட்ட செய்திகள்

சுல்தான்பேட்டை ஒன்றியத்தில் 100 நாள் வேலை பயனாளிகளுக்கு தடுப்பூசி + "||" + Vaccine for 100 day work beneficiaries in the Sultanate Union

சுல்தான்பேட்டை ஒன்றியத்தில் 100 நாள் வேலை பயனாளிகளுக்கு தடுப்பூசி