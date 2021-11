மாவட்ட செய்திகள்

பூண்டி ஏரியில் உபரிநீர் திறப்பு 18 ஆயிரம் கனஅடியாக குறைப்பு + "||" + Reduction of overflow opening in Poondi Lake to 18 thousand cubic feet

பூண்டி ஏரியில் உபரிநீர் திறப்பு 18 ஆயிரம் கனஅடியாக குறைப்பு