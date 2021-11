மாவட்ட செய்திகள்

திருப்பரங்குன்றம் கோவில் தீர்த்த குளத்தின் சுற்றுச்சுவர் இடிந்து விழுந்தது + "||" + The perimeter wall of the Thiruparankundram temple Tirtha pond collapsed

