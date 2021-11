மாவட்ட செய்திகள்

திருக்கழுக்குன்றம் அருகே பாலாற்று தரைப்பாலம் சேதம் - பொதுமக்கள் பாதிப்பு + "||" + Damage to the Milky Way Bridge near Thirukkalukkunram - Public damage

திருக்கழுக்குன்றம் அருகே பாலாற்று தரைப்பாலம் சேதம் - பொதுமக்கள் பாதிப்பு