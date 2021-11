பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை அறிவிப்பதில் தொடரும் தாமதம். மாணவர்கள், பெற்றோர்கள் கடும் அவதி

மாவட்ட செய்திகள்

பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை அறிவிப்பதில் தொடரும் தாமதம். மாணவர்கள், பெற்றோர்கள் கடும் அவதி + "||" + Continued delay in announcing holidays to school and colleges

பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை அறிவிப்பதில் தொடரும் தாமதம். மாணவர்கள், பெற்றோர்கள் கடும் அவதி