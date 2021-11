மாவட்ட செய்திகள்

விளாத்திகுளம் பகுதியில் பெய்த பலத்த மழையால், 1,600 ஏக்கர் விளைநிலங்கள் நீரில் மூழ்கி பயிர்கள் அழுகியதால் விவசாயிகள் வேதனை அடைந்துள்ளனர். + "||" + Heavy rains in the Vilathikulam area have inundated 1,600 acres of farmland, leaving farmers stranded

