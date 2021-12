மாவட்ட செய்திகள்

ஐகோர்ட்டு உத்தரவின்படி கோயம்பேடு மார்க்கெட்டில் தக்காளி லாரிகளுக்கு ஒரு ஏக்கர் நிலம் தயார் + "||" + An one acre of land is being prepared for tomato trucks at the koyambedu market as per the court order

