மாவட்ட செய்திகள்

திருவள்ளூர் மாவட்டம் திருநின்றவூர் அடுத்த நத்தமேடு குடியிருப்பு பகுதியில் சூழ்ந்த வெள்ளம் + "||" + Floods in Nathamedu residential area next to Thiruninravur in Tiruvallur district

திருவள்ளூர் மாவட்டம் திருநின்றவூர் அடுத்த நத்தமேடு குடியிருப்பு பகுதியில் சூழ்ந்த வெள்ளம்