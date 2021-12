மாவட்ட செய்திகள்

தூத்துக்குடிக்கு நேற்று வந்த முதல் அமைச்சர் மு க ஸ்டாலினுக்கு உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது + "||" + chief Minister MK Stalin, who arrived in Thoothukudi yesterday, was given an enthusiastic welcome

