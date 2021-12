மாவட்ட செய்திகள்

கட்டிலில் தூங்கியபோது தவறி விழுந்தார்: வீட்டுக்குள் புகுந்த மழைநீரில் மூழ்கி தொழிலாளி சாவு + "||" + Failed while sleeping in bed: Worker drowns in rainwater entering home

கட்டிலில் தூங்கியபோது தவறி விழுந்தார்: வீட்டுக்குள் புகுந்த மழைநீரில் மூழ்கி தொழிலாளி சாவு