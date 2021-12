மாவட்ட செய்திகள்

ஊரக உள்ளாட்சி தேர்தல் பணியின் போது உயிரிழந்த ஆசிரியர் குடும்பத்துக்கு ரூ.5 லட்சம் நிதியுதவி + "||" + Rs 5 lakh financial assistance to the family of a teacher who lost his life during the rural local election campaign

ஊரக உள்ளாட்சி தேர்தல் பணியின் போது உயிரிழந்த ஆசிரியர் குடும்பத்துக்கு ரூ.5 லட்சம் நிதியுதவி