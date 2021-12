மாவட்ட செய்திகள்

மூங்கில், வைக்கோல், மரக்கட்டைகளில் தயாரிக்கப்பட்டவை: சென்னையில் ரூ.750-க்கு கிறிஸ்துமஸ் குடில்கள் + "||" + Made of bamboo, straw and wood: Christmas huts in Chennai for Rs.750

மூங்கில், வைக்கோல், மரக்கட்டைகளில் தயாரிக்கப்பட்டவை: சென்னையில் ரூ.750-க்கு கிறிஸ்துமஸ் குடில்கள்