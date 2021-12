மாவட்ட செய்திகள்

எஸ்பி வேலுமணி எம்எல்ஏக்கள் உள்பட 16 பேர் மீது வழக்கு + "||" + The case is against 16 people including SB Velumani and MLAs

எஸ்பி வேலுமணி எம்எல்ஏக்கள் உள்பட 16 பேர் மீது வழக்கு