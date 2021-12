மாவட்ட செய்திகள்

வீடு கட்டுவதற்காக இரு பிரிவினருக்கு ஒரே இடத்தில் நிலம் ஒதுக்க எதிர்ப்பு; செங்கல்பட்டு கலெக்டர் ஆய்வு + "||" + Opposition to allocating land on the same site to both factions to build houses; Chengalpattu Collector Visit and Inspect

வீடு கட்டுவதற்காக இரு பிரிவினருக்கு ஒரே இடத்தில் நிலம் ஒதுக்க எதிர்ப்பு; செங்கல்பட்டு கலெக்டர் ஆய்வு