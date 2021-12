மாவட்ட செய்திகள்

ஈரோடு அருகே குடியிருப்பு பகுதியில்சிறுத்தை நடமாடுவதாக வதந்தி பரப்பியவர் மீது நடவடிக்கை;வனத்துறை அதிகாரி எச்சரிக்கை + "||" + Rumor has it the leopard is moving

ஈரோடு அருகே குடியிருப்பு பகுதியில்சிறுத்தை நடமாடுவதாக வதந்தி பரப்பியவர் மீது நடவடிக்கை;வனத்துறை அதிகாரி எச்சரிக்கை