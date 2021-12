மாவட்ட செய்திகள்

ஈரோட்டில் நள்ளிரவில் பயங்கர தீ விபத்து:கொழுந்துவிட்டு எரிந்த கடைகள்;லட்சக்கணக்கில் பொருட்கள் நாசம்அதிகாலை வரை தீயை அணைக்க போராட்டம் + "||" + The shop was engulfed in flames

ஈரோட்டில் நள்ளிரவில் பயங்கர தீ விபத்து:கொழுந்துவிட்டு எரிந்த கடைகள்;லட்சக்கணக்கில் பொருட்கள் நாசம்அதிகாலை வரை தீயை அணைக்க போராட்டம்