மாவட்ட செய்திகள்

சூப்பர் பாஸ்பேட்டை உரம் பயன்படுத்தலாம் + "||" + Superphosphate can be used as fertilizer

சூப்பர் பாஸ்பேட்டை உரம் பயன்படுத்தலாம்