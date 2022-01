மாவட்ட செய்திகள்

ஆங்கில புத்தாண்டை முன்னிட்டு திருத்தணி முருகன் கோவிலில் திரண்ட பக்தர்கள் கூட்டம் + "||" + Devotees crowd at the Thiruthani Murugan Temple on the eve of the English New Year

ஆங்கில புத்தாண்டை முன்னிட்டு திருத்தணி முருகன் கோவிலில் திரண்ட பக்தர்கள் கூட்டம்