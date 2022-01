மாவட்ட செய்திகள்

ஆக்கிரமிப்பு கோவில் நிலத்தை மீட்டு தரக்கோரி பள்ளிப்பட்டில் அரசு பஸ்சை சிறைப்பிடித்த பெண்கள் + "||" + Women captured by government bus in Pallipattu demanding reclamation of occupied temple land

ஆக்கிரமிப்பு கோவில் நிலத்தை மீட்டு தரக்கோரி பள்ளிப்பட்டில் அரசு பஸ்சை சிறைப்பிடித்த பெண்கள்