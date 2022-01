மாவட்ட செய்திகள்

மாமல்லபுரத்தில் இருந்து வாலாஜாபேட்டைக்கு லாரியில் சென்ற 17 அடி உயர கருடாழ்வார் சிலை + "||" + The 17-foot-tall Karutadhar statue that went by lorry from Mamallapuram to Walajapet

மாமல்லபுரத்தில் இருந்து வாலாஜாபேட்டைக்கு லாரியில் சென்ற 17 அடி உயர கருடாழ்வார் சிலை