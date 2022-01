மாவட்ட செய்திகள்

குமரியில் மீன் சந்தை, இறைச்சி கடைகளில் மக்கள் கூட்டம் அலைமோதியது + "||" + Crowds thronged the fish market and butcher shops in Kumari

குமரியில் மீன் சந்தை, இறைச்சி கடைகளில் மக்கள் கூட்டம் அலைமோதியது