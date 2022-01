மாவட்ட செய்திகள்

ஆன்லைனில் ‘கேம்’ விளையாடியதை கண்டித்து செல்போனை பெற்றோர் மறைத்து வைத்ததால் பிளஸ்-1 மாணவன் தற்கொலை + "||" + Plus-1 student commits suicide after his parents hid his cell phone, denouncing him for playing a 'game' online

ஆன்லைனில் ‘கேம்’ விளையாடியதை கண்டித்து செல்போனை பெற்றோர் மறைத்து வைத்ததால் பிளஸ்-1 மாணவன் தற்கொலை