மாவட்ட செய்திகள்

லட்சுமிநரசிம்மர் கோவிலில் பெண் வேடம் அணிந்து பாசுரம் பாடிய ஆண் பக்தர்கள் + "||" + Male devotees disguised as women and singing hymns at the Lakshminarasimhar Temple

லட்சுமிநரசிம்மர் கோவிலில் பெண் வேடம் அணிந்து பாசுரம் பாடிய ஆண் பக்தர்கள்