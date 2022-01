மாவட்ட செய்திகள்

ஆட்டோவை திருடி சென்றவர்களை தட்டி கேட்ட கிராம மக்களை அரிவாளால் தாக்க முயற்சி + "||" + Attempt to hit the villagers with a scythe who knocked over those who stole the auto

ஆட்டோவை திருடி சென்றவர்களை தட்டி கேட்ட கிராம மக்களை அரிவாளால் தாக்க முயற்சி