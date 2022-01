மாவட்ட செய்திகள்

திமுக தனது தேர்தல் அறிக்கையில் கூறியபடி தான் கடந்த ஆட்சி யில் ஊழல் செய்தவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படுகிறது என்று அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி கூறினார். + "||" + Action against those who committed corruption in the last regime

திமுக தனது தேர்தல் அறிக்கையில் கூறியபடி தான் கடந்த ஆட்சி யில் ஊழல் செய்தவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படுகிறது என்று அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி கூறினார்.