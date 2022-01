மாவட்ட செய்திகள்

தேசிய கொடியை ஏற்றி வைத்து நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கிய செங்கல்பட்டு மாவட்ட கலெக்டர் + "||" + Chengalpattu District Collector who hoisted the national flag and provided welfare assistance

தேசிய கொடியை ஏற்றி வைத்து நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கிய செங்கல்பட்டு மாவட்ட கலெக்டர்