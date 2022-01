மாவட்ட செய்திகள்

வா சந்திராபுரம், வதம்பச்சேரியில் சுகாதார நிலையங்களில் கிருமி நாசினி தெளிக்கும் பணி தீவிரம் + "||" + At the health centers at Chandrapuram Vadambacheri Intensity of disinfectant spraying work

வா சந்திராபுரம், வதம்பச்சேரியில் சுகாதார நிலையங்களில் கிருமி நாசினி தெளிக்கும் பணி தீவிரம்