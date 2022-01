மாவட்ட செய்திகள்

மாணவ- மாணவிகள் 4 பேருக்கு மருத்துவம் படிக்க அரசு மருத்துவக்கல்லூரிகளில் இடம் + "||" + Placement in Government Medical Colleges for 4 students to study medicine

மாணவ- மாணவிகள் 4 பேருக்கு மருத்துவம் படிக்க அரசு மருத்துவக்கல்லூரிகளில் இடம்