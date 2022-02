மாவட்ட செய்திகள்

பூந்தமல்லி-பெங்களூரு தேசிய நெடுஞ்சாலையில் அடுத்தடுத்து 5 வாகனங்கள் மீது லாரி மோதி விபத்து + "||" + A lorry collided with 5 vehicles on the Poonamallee-Bangalore National Highway

பூந்தமல்லி-பெங்களூரு தேசிய நெடுஞ்சாலையில் அடுத்தடுத்து 5 வாகனங்கள் மீது லாரி மோதி விபத்து