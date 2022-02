மாவட்ட செய்திகள்

சமூக இடைவெளியின்றி கூட்டமாக கூடி நிற்கும் வேட்பாளர்களின் ஆதரவாளர்கள் + "||" + Supporters of the candidates who used to gather in a crowd without any social gap before the Maraimalai Nagar Municipal Office

சமூக இடைவெளியின்றி கூட்டமாக கூடி நிற்கும் வேட்பாளர்களின் ஆதரவாளர்கள்