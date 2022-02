மாவட்ட செய்திகள்

தென்காசி மாவட்டத்தில் 413 பதவிகளுக்கு 1,840 பேர் போட்டி + "||" + 1,840 candidates are vying for 413 posts in Tenkasi district

